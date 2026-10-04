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Новини Харкова – головне 4 жовтня: як минула ніч

Події 07:18   04.10.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 4 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:18

Швидкісні цілі під ранок летіли в бік Харкова

Повітряні тривоги в Харкові тривали практично всю ніч. Їх оголошували одну за одною: з 22:54 до 23:22, з 23:52   до 03:48, з  04:51 до 05:33 та з  06:03 до 06:41. Повітряні сили ЗСУ інформували про різні типи загроз. Після опівночі це були безпілотники.

Слідом КАБи.

Під ранок знову БпЛА.

При цьому моніторингові канали також інформували про швидкісні цілі в напрямку міста. Загроза виникла близько п’ятої ранку.

До Харкова цілі не долетіли – впали в передмісті, у деяких районах чули вибухи. Інформації про постраждалих внаслідок цих прильотів станом на 07:00 немає.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 07:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".