Новини Харкова – головне 4 жовтня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:18
Швидкісні цілі під ранок летіли в бік Харкова
Повітряні тривоги в Харкові тривали практично всю ніч. Їх оголошували одну за одною: з 22:54 до 23:22, з 23:52 до 03:48, з 04:51 до 05:33 та з 06:03 до 06:41. Повітряні сили ЗСУ інформували про різні типи загроз. Після опівночі це були безпілотники.
Слідом КАБи.
Під ранок знову БпЛА.
При цьому моніторингові канали також інформували про швидкісні цілі в напрямку міста. Загроза виникла близько п’ятої ранку.
До Харкова цілі не долетіли – впали в передмісті, у деяких районах чули вибухи. Інформації про постраждалих внаслідок цих прильотів станом на 07:00 немає.