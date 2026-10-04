Сьогодні 4 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День територіальної оборони, День вчителя та День ветеринарної служби в системі МВС. 4 жовтня 2022 року Сили оборони України звільнивши села Богуславка та Борівська Андріївка на Харківщині. У 1970-му від випадкового передозування героїном померла 27-річна співачка Дженіс Джоплін. У 1957-му запустили на орбіту перший у світі штучний супутник Землі. У 1937-му вийшла стаття в радянській газеті “Правда”, яка вимагала наблизити українську мову до російської. У 1890-му створили першу українську політичну партію. У 1830-му Бельгія проголосила незалежність. У 1675-му нідерландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник. У 1582-му 4 жовтня для низки країн Європи стало останнім днем ”за юліанським календарем” – наступного дня настало 15 жовтня.

Свята та пам’ятні дати 4 жовтня

4 жовтня в Україні – День ветеринарної служби в системі Міністерства Внутрішніх Справ України.

Перша неділя жовтня – це День вчителя та День територіальної оборони. А також: День “Заміни звичайну лампочку на енергоощадну”, Міжнародний день африканської діаспори та Міжнародний день благословення рибальського флоту.

У світі – Всесвітній день тварин.

Також сьогодні: День покращень в офісі, розпочинається Всесвітній тиждень космосу.

4 жовтня в історії

4 жовтня 1582 року стало останнім днем ​​”за юліанським календарем” у європейських країнах, що виконали буллу Папи Римського Григорія XIII. Наступного дня в цих країнах настало одразу 15 жовтня. Докладніше.

4 жовтня 1675 року вчений і винахідник Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник. Докладніше.

4 жовтня 1830 року Бельгія проголосила незалежність від Сполученого королівства Нідерландів. Докладніше.

4 жовтня 1890 року створили першу політичну партію України – Русько-українську радикальну партію. Докладніше.

4 жовтня 1937 року вийшла стаття у радянській газеті “Правда”, яка вимагала наблизити українську мову до російської. Це було продовженням боротьби проти української мови, яка почалася з “перероблення” Харківського правопису (“скрипниківки”). Докладніше.

4 жовтня 1957 року в космос запустили перший у світі штучний супутник Землі – “Супутник-1”. Докладніше.

4 жовтня 1970 року від випадкового передозування героїном померла 27-річна співачка Дженіс Джоплін – зірка рок-н-ролу та блюзу, яка яскраво спалахнула і трагічно згасла. Майбутня скандальна неформалка росла в респектабельній сім’ї інженера та вчительки недільної школи у Порт-Артурі (штат Техас). Проте свій непростий характер виявила ще у школі.

“Її скандальний одяг та репутація людини, яка схиляється до сексуальної розбещеності та пияцтва (ознаки алкоголізму вже були очевидними) змусили однокласників називати її зневажливими словами. Позбавлена друзів, без пари на шкільні танці, соромлячись свого вугрового обличчя та надмірної ваги, Дженіс відповідала зневагою та образами, щоб приховати відторгнення, яке залишило шрам у її душі до кінця життя”, – зазначають в Історичній асоціації штату Техас.

Вона не читала нот, але мала беззаперечний талант. Юність Джоплін минала в постійних пошуках свого місця: навчання в різних закладах, підлітковий бунт, сумнівні компанії та вечірки. Наркотики швидко стали частиною цього життя. Вона намагалася вирватися із залежності та навіть поверталася до батьків. Але невдовзі зірвалася знову.

“Вона прийняла своє рішення після того, як отримала пропозицію пройти прослуховування до нового рок-гурту “Big Brother and the Holding Company”, і вирушила на захід у травні 1966 року, назустріч чотирьом рокам блискавичної слави — і смерті у віці 27 років”, – пишуть техаські історики.

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Моментом різкого злету її популярності став фестиваль у Монтереї в 1967 році. Вона виконала Ball and Chain – і прокинулася знаменитою. Далі був успішний альбом “Cheap Thrills”, зміна гурту, концерти у Лондоні та Парижі. У серпні 1970-го – незадовго до смерті – вона приїхала на зустріч однокласників у рідний Порт-Артур, але навряд чи була задоволена результатом.

“Одне точно: вона покинула Порт-Артур, відчуваючи ще більше відчуження від своїх однокласників, батьків та рідного міста. Коли вона померла в Лос-Анджелесі через два місяці, 4 жовтня 1970 року, від випадкового передозування героїном та алкоголем, її нещодавно складений заповіт вимагав, щоб її прах був розвіяний над землею Каліфорнії”, – відзначають в Історичній асоціації штату Техас.

Визнання в рідному місті прийшло до співачки вже після смерті. У 1988-му тут відкрили бюст Дженіс Джоплін. А щорічно в січні в Порт-Артурі проводять вечірку з нагоди її дня народження.

4 жовтня 2022 року ЗСУ продовжили звільняти Харківщину від окупантів. Цього дня Борівська селищна рада повідомила про звільнення ще двох сіл громади – Богуславки та Борівської Андріївки.

Церковне свято 4 жовтня

4 жовтня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують священномученика Єрофея, єпископа Афiнського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день теплий, але дме вітер – зима буде холодною.

Якщо береза ще не скинула все листя, то зима буде нескоро

Ворони зібралися в зграї — погода почне погіршуватися.

Що не можна робити 4 жовтня

Жінкам та дівчатам не можна розмовляти із незнайомцями.

Не рекомендується довго стояти на порозі.

День не підходить для сватання.