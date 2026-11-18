Харківська міськрада повідомила, що іменинницю з Ізюма 18 листопада вітали представники адміністрації Новобаварського району.

“Ольга Антонівна Хмарна, яка через постійні ворожі обстріли була змушена залишити Ізюм і переїхати до Харкова, відзначила своє 106-річчя. Жінка народилася 18 листопада 1920 року в Павлограді. У молодості працювала на Краматорському машинобудівному заводі, а під час Другої світової війни була евакуйована до Сибіру. Більшу частину життя провела в Ізюмі. Разом із донькою Ольга Антонівна пережила російську окупацію міста. Нині вона має статус внутрішньо переміщеної особи“, — поінформувала пресслужба міськради.

Зазначимо, за даними Книги рекордів України, найстарішою мешканкою нашої країни була Катерина Козак із Прикарпаття. 14 лютого 2014 року вона відзначила своє 116-річчя, повідомляло UANews. За даними Пенсійного фонду, на 1 жовтня 2026 року, на обліку перебуває понад 121,8 тис. довгожителів — людей, старших за 90 років. Серед них у віці 90-99 років – 96,8 тис. жінок та 23,4 тис. чоловіків, а у віці понад 100 років – 1412 жінок та 233 чоловіків.