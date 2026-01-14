Сьогодні 14 січня 2026: яке свято та день в історії

14 січня 2024 року зреклася престолу після 52 років правління королева Данії Маргрете II. У 2005-му в атмосферу найбільшого супутника Сатурна – Титана – увійшов зонд “Гюйгенс”. У 1919-му в Україні провели першу “люстрацію”. У 1814-му завершилася англо-данська війна, за результатами якої Данія віддала Норвегію Швеції. У 1794-му в США провели успішний кесарів розтин, після якого вижили й малюк, і породілля, оперував батько дитини. Сьогодні також відзначає день народження Харківський міський голова Ігор Терехов.

Свята та пам’ятні дати 14 січня

14 січня – Всесвітній день логіки.

Друга середа січня – це День руху сходами, який закликає підтримувати здоров’я та фізичну форму, не використовуючи ліфт. Втім, через регулярні відключення електрики в українців “днів руху сходами” й так чимало.

Також сьогодні: День кесаревого розтину, День впорядкування оселі, День “Вдягніть вашого улюбленця”, Міжнародний день повітряного змія, День гарячих сендвічів з пастрамі, Свято віслюка (середньовічна християнська традиція – у цей день інсценували втечу сім’ї Ісуса Христа до Єгипту – на віслюку).

14 січня в історії

14 січня 1794 року в США провели перший успішний кесарів розтин, після якого вижили й породілля, і малюк. Докладніше.

14 січня 1814 року підписали Кільські мирні договори, які завершили англо-датську війну. Докладніше.

14 січня 1919 року в Україні провели першу “люстрацію”. Постановою Директорії УНР звільнили чиновників усіх відомств, призначених за часів гетьмана Павла Скоропадського. Їх могли повернути на посади лише за поданням начальника та рекомендаціями громадських організацій.

14 січня 1946 року Генасамблея ООН обрала УРСР членом Економічної та соціальної ради ООН.

14 січня 1967 року народився Харківський міський голова Ігор Терехов.

14 січня 1972 року зійшла на престол Данії, а 14 січня 2024 року зреклася королева Маргрете II. Докладніше.

14 січня 2005 року в атмосферу найбільшого супутника Сатурна – Титана – увійшов зонд “Гюйгенс”, створений Європейським космічним агентством. Зонд летів із Землі до Титана з 15 жовтня 1997-го. Тоді його запустили разом із космічним апаратом “Кассіні”. Відділившись від свого носія 25 грудня 2005 року, “Гюйгенс” згодом зміг успішно сісти на поверхню Титану, здійснивши першу в історії м’яку посадку у зовнішній Сонячній системі.

“Зонд “Гюйгенс” Європейського космічного агентства був унікальним, передовим космічним кораблем і важливою частиною загальної місії “Кассіні” з дослідження Сатурна. У зонда була ширина близько 2,7 метра, він важив близько 318 кілограмів. Його побудували як молюска: тверда оболонка захищала його ніжну внутрішню частину від високих температур протягом 2 годин 27 хвилин спуску крізь атмосферу гігантського супутника Сатурна, Титана. Зонд складався з двох частин: модуля входу в атмосферу та модуля спуску. Модуль входу в атмосферу ніс обладнання для керування “Гюйгенсом” після відділення від “Кассіні”, а також теплозахисний екран, який діяв як гальмо та тепловий захист. Модуль спуску містив наукові прилади та три різні парашути, які розкривалися послідовно для управління спуском “Гюйгенса” на поверхню Титана”, – пише NASA.

Загалом зонд зробив 37 000 фотографій, закарбувавши 43% поверхні супутника. Він також виміряв температуру поверхні Титана (вона виявилася -178,8 ° C), визначив тиск та основні складники атмосфери. А також виявив чимало сухих озер та річищ. Утворила їх не вода.

“Камери виявили плато з великою кількістю темних каналів, прорізаних у ньому, що утворювали дренажні мережі, багато в чому схожі на земні. Вузькі канали сходилися в широкі річки, які впадали в широку, темну низовину. Яри, прорізані річками, мали глибину приблизно 100 м, а схили їхніх долин були дуже крутими, що свідчило про швидку ерозію через раптові, бурхливі потоки. На момент посадки не було знайдено жодних ознак поверхневої рідини. Однак, ймовірно, час від часу вся темна область затоплюється потоками рідкого метану та етану”, – дійшли висновку в Європейському космічному агентстві.

“Гюйгенс” після приземлення на Титан продовжував передачу даних ще 72 хвилини, перш ніж втратив зв’язок із “Кассіні”, коли той пішов за обрій.

<br />

Церковне свято 14 січня

14 січня – Віддання свята Богоявлення. Вшановують пам’ять преподобних отців, у Синаї та Раїфі вбитих. А також – рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо з ранку кричать ворони, буде заметіль.

Білі хмарини на небі – до сильних морозів.

Що не можна робити 14 січня

Не можна лінуватися.

Не можна стригти волосся.