Браконьєри наловили на Харківщині риби на 114 тисяч гривень: копи впіймали їх
У ГУ Нацполіції на Харківщині проінфрмували про результати профілактичних заходів «Нерест» у Берестинському районі.
Так 18 квітня копи зустріли двох мешканців села Шевченкове, які ловили рибу на човні, використовуючи сітки.
“Загалом порушники виловили 32 кілограми карася сріблястого, лина, щуки на загальну суму майже 114 тисяч гривень. На місці події слідчо-оперативна група вилучила гумовий човен та знаряддя незаконного вилову”, – зазначили у поліції.
Також правоохоронці вже й внесли відомості до ЄРДР.
Читайте також: За 12 тисяч доларів допомагав чоловікові виїхати: на харків’янина чекає суд
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 11:43;