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Трьох браконьєрів, які наловили майже 90 кг риби, піймали на Куп’янщині

Суспільство 12:10   09.04.2024
Вікторія Яковенко
Трьох браконьєрів, які наловили майже 90 кг риби, піймали на Куп’янщині Фото: Харківський рибоохоронний патруль

В Куп’янському районі поблизу села Нова Олександрівка 4 квітня виявили порушників, які в період нерестової заборони ловили рибу.

«Було виявлено трьох осіб, які з човна здійснили лов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову, а саме двома сітками з льоси та виловили такі водні біоресурси: карась сріблястий – 110 екз., товстолоб – 1 екз., щука – 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 87,78 кг», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На чоловіків склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Також було відкрито кримінальне за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом) ККУ. Фахівці оцінили збитки у понад 181 тисячу гривень. Рибу та заборонене знаряддя лову у порушників вилучили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Трьох браконьєрів, які наловили майже 90 кг риби, піймали на Куп’янщині
Трьох браконьєрів, які наловили майже 90 кг риби, піймали на Куп’янщині
09.04.2024, 12:10

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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трьох браконьєрів, які наловили майже 90 кг риби, піймали на Куп’янщині".