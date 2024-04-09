Трьох браконьєрів, які наловили майже 90 кг риби, піймали на Куп’янщині

В Куп’янському районі поблизу села Нова Олександрівка 4 квітня виявили порушників, які в період нерестової заборони ловили рибу.

«Було виявлено трьох осіб, які з човна здійснили лов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову, а саме двома сітками з льоси та виловили такі водні біоресурси: карась сріблястий – 110 екз., товстолоб – 1 екз., щука – 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 87,78 кг», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На чоловіків склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Також було відкрито кримінальне за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом) ККУ. Фахівці оцінили збитки у понад 181 тисячу гривень. Рибу та заборонене знаряддя лову у порушників вилучили.