Без світла залишиться один із районів Харкова: коли й адреси

У неділю, 17 листопада, частково буде знеструмлено Київський район Харкова. Про причини повідомили в АТ «Харківобленерго».

За даними енергетиків, світло відключать для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних лініях електропередачі. Електрики не буде з 6:00 до 17:00.

Зокрема, електропостачання тимчасово буде припинено за адресами:

🔹 Лісопарківська вул.; Рудика вул.; Старошишківська вул.; Старошишківський в-д; Шишківська вул.; 2-й Лісопарківський пров.

🔹 Гірський в-д; Творчий в-д, Кітляров в-д, Піщаний в-д, Спартанський в-д, Абрикосова вул., Академіка Проскури вул., Астрономічна вул., Генерала Удовиченка вул., Гризодубова вул., Запорожців вул., Квітуча вул., Максима Рильського вул., Копиленка вул., Куліша вул., Кролевецька вул.

🔹 Академіка Проскури вул.; Астрономічна вул.; Жуковського пр.; Інженерна вул.; Кільцева вул.; Колгоспний в-д; Наукова вул.; Поздовжня вул.; Радгоспна вул.; Радгоспний пров.; Садовий бульв.; Трудова вул.; Трудовий пров.; Фестивальна вул.; Фестивальний пров.; Фізкультурна вул.; Фізкультурний в-д; Фізкультурний пров.; 1-й Прудний пров.; 2-й Кільцевий пров.; 2-й Прудний пров.

🔹 Хотинська вул.; Велика Данилівська вул.; Англійський пров.; Британська вул.; Герасимівська вул.; Курська вул.; Лазьківка-Лужок вул.; Бортницька вул.; Луганська вул.; Митрофанівська вул.; Новоолександрівська вул.; Пономаренківський пров.; Пономарівська вул.; Сагайдачного вул.; Максима Рильського вул.; Сніжківська вул.; Стрілківка вул.; Шевченка вул.; 1-й Лазьківський в-д; Бристольський в-д; 2-й Лазьківський в-д; 3-й Вологодський в-д; 3-й Лазьківський в-д.

🔹 Академіка Проскури вул.; Астрономічна вул.; Тренерська вул.; Хозарський пров.; Електроінструментальний пров.; Жуковського пр.; Зоряна вул.; Кільцева вул.; Лісопарківська вул.; Олешківська вул.; Підйомна вул.; Поздовжня вул.; Тітова вул.; Трудова вул.; 1 Кільцева вул.

🔹 Надії Суровцевої вул.; Британська вул.; Дворічна вул.; Кольцовська вул.; Карякін Сад вул.; Металургічна вул.; Бахмутська вул.; Ростовська вул.; Сагайдачного вул.; Тахіатаська вул.; Червоний в-д; Шевченка вул.

🔹 26 квітня вул., Правіка вул., Прип’ятська вул., Волошкова вул.

🔹 Вільного Козацтва пров.; Аральська вул.; Басейна вул.; Бочаровський в-д; Гризодубова вул.; Дружби вул.; Дубініна пров.; Зарічна вул.; Зоряний пров.; Квіткова вул.; Квітуча в-д; Квітуча вул.; Середівська вул.; Колосиста вул.; Котляри пров.; Крамська вул.; Січових Стрільців вул.; Лугова вул.; Порічковий в-д; Порічкова вул.; Наукова вул.; Окружна вул.; Відрадна вул.; Генерала Удовиченка вул.; Піщаний в-д; Рибальська вул.; Рiздвяний в-д; Прохолодний пров.; Різдвяна вул.; Річкова вул.; Саперний пров.; Сонячна вул.; Спаська вул.; Тиха вул.; Циркунівська вул.; 2-й Басейний пров.; 2-й Котляри пров.; 2-й Піщаний в-д.