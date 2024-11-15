Без світла залишиться один із районів Харкова: коли й адреси
У неділю, 17 листопада, частково буде знеструмлено Київський район Харкова. Про причини повідомили в АТ «Харківобленерго».
За даними енергетиків, світло відключать для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних лініях електропередачі. Електрики не буде з 6:00 до 17:00.
Зокрема, електропостачання тимчасово буде припинено за адресами:
🔹 Лісопарківська вул.; Рудика вул.; Старошишківська вул.; Старошишківський в-д; Шишківська вул.; 2-й Лісопарківський пров.
🔹 Гірський в-д; Творчий в-д, Кітляров в-д, Піщаний в-д, Спартанський в-д, Абрикосова вул., Академіка Проскури вул., Астрономічна вул., Генерала Удовиченка вул., Гризодубова вул., Запорожців вул., Квітуча вул., Максима Рильського вул., Копиленка вул., Куліша вул., Кролевецька вул.
🔹 Академіка Проскури вул.; Астрономічна вул.; Жуковського пр.; Інженерна вул.; Кільцева вул.; Колгоспний в-д; Наукова вул.; Поздовжня вул.; Радгоспна вул.; Радгоспний пров.; Садовий бульв.; Трудова вул.; Трудовий пров.; Фестивальна вул.; Фестивальний пров.; Фізкультурна вул.; Фізкультурний в-д; Фізкультурний пров.; 1-й Прудний пров.; 2-й Кільцевий пров.; 2-й Прудний пров.
🔹 Хотинська вул.; Велика Данилівська вул.; Англійський пров.; Британська вул.; Герасимівська вул.; Курська вул.; Лазьківка-Лужок вул.; Бортницька вул.; Луганська вул.; Митрофанівська вул.; Новоолександрівська вул.; Пономаренківський пров.; Пономарівська вул.; Сагайдачного вул.; Максима Рильського вул.; Сніжківська вул.; Стрілківка вул.; Шевченка вул.; 1-й Лазьківський в-д; Бристольський в-д; 2-й Лазьківський в-д; 3-й Вологодський в-д; 3-й Лазьківський в-д.
🔹 Академіка Проскури вул.; Астрономічна вул.; Тренерська вул.; Хозарський пров.; Електроінструментальний пров.; Жуковського пр.; Зоряна вул.; Кільцева вул.; Лісопарківська вул.; Олешківська вул.; Підйомна вул.; Поздовжня вул.; Тітова вул.; Трудова вул.; 1 Кільцева вул.
🔹 Надії Суровцевої вул.; Британська вул.; Дворічна вул.; Кольцовська вул.; Карякін Сад вул.; Металургічна вул.; Бахмутська вул.; Ростовська вул.; Сагайдачного вул.; Тахіатаська вул.; Червоний в-д; Шевченка вул.
🔹 26 квітня вул., Правіка вул., Прип’ятська вул., Волошкова вул.
🔹 Вільного Козацтва пров.; Аральська вул.; Басейна вул.; Бочаровський в-д; Гризодубова вул.; Дружби вул.; Дубініна пров.; Зарічна вул.; Зоряний пров.; Квіткова вул.; Квітуча в-д; Квітуча вул.; Середівська вул.; Колосиста вул.; Котляри пров.; Крамська вул.; Січових Стрільців вул.; Лугова вул.; Порічковий в-д; Порічкова вул.; Наукова вул.; Окружна вул.; Відрадна вул.; Генерала Удовиченка вул.; Піщаний в-д; Рибальська вул.; Рiздвяний в-д; Прохолодний пров.; Різдвяна вул.; Річкова вул.; Саперний пров.; Сонячна вул.; Спаська вул.; Тиха вул.; Циркунівська вул.; 2-й Басейний пров.; 2-й Котляри пров.; 2-й Піщаний в-д.
Читайте також: Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в “Харківобленерго”
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: облэнерго, отключат, район, ремонт, світло, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Без світла залишиться один із районів Харкова: коли й адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 17 листопада, частково буде знеструмлено Київський район Харкова. Про причини повідомили в АТ «Харківобленерго».".