Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в “Харківобленерго”

В АТ “Харківобленерго” опублікували графік відключення електроенергії у Харкові та області на 16-22 листопада.

Наразі ситуація з енергосистемою в країні стабільна, тому поки що графіки не застосовуватимуть.

“Проте звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК “Укренерго“, – уточнили енергетики.