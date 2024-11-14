Вночі ще посніжить: прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада

У п’ятницю, 15 листопада, у Харкові та області вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вдень у місті опадів не буде, але вони можливі в області.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – 1-3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.