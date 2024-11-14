Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

Вночі ще посніжить: прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада

Погода 18:38   14.11.2024
Олена Нагорна
Вночі ще посніжить: прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада

У п’ятницю, 15 листопада, у Харкові та області вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вдень у місті опадів не буде, але вони можливі в області.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – 1-3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

Читайте також: Справжня зимова казка: Харків засніжило (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі ще посніжить: прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада
Вночі ще посніжить: прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада
14.11.2024, 18:38
Харків’янин вступив у ПВК «Вагнер» і вербував містян в агенти РФ – вирок суду
Харків’янин вступив у ПВК «Вагнер» і вербував містян в агенти РФ – вирок суду
14.11.2024, 18:16
Нове ім’я колишньому театру Пушкіна: Харківська облрада збереться на сесію
Нове ім’я колишньому театру Пушкіна: Харківська облрада збереться на сесію
14.11.2024, 17:39
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, вирок Одарченку
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, вирок Одарченку
14.11.2024, 17:05
Держбюджет на 2025 рік: як уряд планує підтримати прифронтові громади
Держбюджет на 2025 рік: як уряд планує підтримати прифронтові громади
14.11.2024, 16:55
Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
14.11.2024, 17:01

Новини за темою:

08:51
Справжня зимова казка: Харків засніжило (фото)
20:12
Розгул снігової стихії прогнозують у Харкові й області: погода на 14 листопада
18:03
Мокрий сніг може піти в середу на Харківщині: прогноз погоди на 13 листопада
18:41
Без опадів, вночі по області мороз: погода в Харкові й області на 12 листопада
19:20
Уночі – «мінус»: прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада

Ви читали новину: «Вночі ще посніжить: прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 18:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 15 листопада, у Харкові та області вночі невеликий мокрий сніг та дощ, вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вдень у місті опадів не буде, але вони можливі в області.".