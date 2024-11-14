Ночью еще поснежит: прогноз погоды в Харькове и области на 15 ноября
В пятницу, 15 ноября, в Харькове и области ночью небольшой мокрый снег и дождь, ночью и утром на дорогах гололед. Днем в городе осадков не будет, но они возможны в области.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем — 1-3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.
Ветер юго-западный — 7-12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 18:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 15 ноября, в Харькове и области ночью небольшой мокрый снег и дождь, ночью и утром на дорогах гололед. Днем в городе осадков не будет, но они возможны в области.".