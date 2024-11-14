Настоящая зимняя сказка: Харьков заснежило (фото)

Утром 14 ноября Харьков заснежило.

Напомним, в Региональном центре по гидрометеорологии прогнозировали 14 ноября мокрый снег и дождь на Харьковщине. В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 1-3 тепла. По области ночью температура составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.