Настоящая зимняя сказка: Харьков заснежило (фото)
Утром 14 ноября Харьков заснежило.
Напомним, в Региональном центре по гидрометеорологии прогнозировали 14 ноября мокрый снег и дождь на Харьковщине. В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 1-3 тепла. По области ночью температура составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: погода, сніг, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Настоящая зимняя сказка: Харьков заснежило (фото)»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 08:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 ноября Харьков заснежило.".