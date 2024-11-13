Разгул снежной стихии прогнозируют в Харькове и области: погода на 14 ноября
Фото: Елена Нагорная
В четверг, 14 ноября, в Харькове и области небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром слабый туман. По области на дорогах местами гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 1-3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.
Ветер юго-западный — 3-8 м/с.
Читайте также: Циклон идет на Харьковщину: о мокром снеге и гололеде предупредили дорожники
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Разгул снежной стихии прогнозируют в Харькове и области: погода на 14 ноября»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 20:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 14 ноября, в Харькове и области небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром слабый туман. По области на дорогах местами гололед.".