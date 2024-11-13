Разгул снежной стихии прогнозируют в Харькове и области: погода на 14 ноября

В четверг, 14 ноября, в Харькове и области небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром слабый туман. По области на дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 1-3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер юго-западный — 3-8 м/с.