Розгул снігової стихії прогнозують у Харкові й області: погода на 14 листопада

У четвер, 14 листопада, у Харкові та області невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці слабкий туман. По області на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 1-3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер південно-східний – 3-8 м/с.