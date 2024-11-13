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Розгул снігової стихії прогнозують у Харкові й області: погода на 14 листопада

Погода 20:12   13.11.2024
Олена Нагорна
Розгул снігової стихії прогнозують у Харкові й області: погода на 14 листопада

У четвер, 14 листопада, у Харкові та області невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці слабкий туман. По області на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 1-3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер південно-східний – 3-8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 20:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 14 листопада, у Харкові та області невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці слабкий туман. По області на дорогах місцями ожеледиця.".