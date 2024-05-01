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По Харкову сьогодні «прилетіли» два КАБи – Терехов повідомив подробиці

Події 13:19   01.05.2024
Вікторія Яковенко
По Харкову сьогодні «прилетіли» два КАБи – Терехов повідомив подробиці

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що вранці 1 травня по місту росіяни вдарили двома КАБами.

«Це передмістя Харкова. У нас постраждали 13 приватних будинків. На щастя, немає постраждалих серед населення. Насправді було два вибухи, два КАБи, які «прилетіли» сьогодні вранці по Харкову. Перший КАБ – влучив у землю в лісосмузі, другий – потрапив до приватних житлових будинків», – сказав мер.

Він додав, що на місці удару вже працюють комунальники.

Нагадаємо, близько 10:22 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. ЗС ЗСУ інформували про загрозу атаки КАБами. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, “приліт” стався у приватний будинок на околиці міста. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що РФ вдарила по Київському району Харкова.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 13:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що вранці 1 травня по місту росіяни вдарили двома КАБами.".