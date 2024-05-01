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По Харькову сегодня «прилетели» два КАБа – Терехов сообщил подробности

Происшествия 13:19   01.05.2024
Виктория Яковенко
По Харькову сегодня «прилетели» два КАБа – Терехов сообщил подробности

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что утром 1 мая по городу россияне ударили двумя КАБами.

«Это пригород Харькова. У нас пострадали 13 частных домов. К счастью нет пострадавших среди населения. На самом деле было два взрыва, два КАБа «прилетели» сегодня утром по Харькову. Первый КАБ – попал в землю в лесополосе, второй – попал в частные жилые дома», — сказал мэр.

Он добавил, что на месте удара уже работают коммунальщики.

Напомним, около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что РФ ударила по Киевскому району Харькова.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 13:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что утром 1 мая по городу россияне ударили двумя КАБами.".