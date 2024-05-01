Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновлено)

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал: 1 мая враг ударил по частному дому в Харькове.

«По предварительной информации, прилет произошел в частный дом на окраине города. Относительно пострадавших и разрушений идет уточнение», — написал мэр Харькова в telegram.

Позже мэр уточнил: «При подробном осмотре места прилета выявлено повреждение десяти частных домохозяйств. На данный момент – без погибших и раненых».

Напомним, около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами.