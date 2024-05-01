Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
Мер Харкова Ігор Терехов поінформував: 1 травня ворог ударив по приватному будинку в Харкові.
“За попередньою інформацією, “приліт” стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань – йде уточнення”, – написав мер Харкова в телеграмі.
Пізніше мер уточнив: “При детальному огляді місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На цей час – без загиблих та поранених”.
Нагадаємо, близько 10:22 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у регіоні була оголошена повітряна тривога. ПС ЗСУ інформували про загрозу атаки КАБами.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 10:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поінформував: 1 травня ворог ударив по приватному будинку в Харкові".