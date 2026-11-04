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Як харківський “Буфет” залучив до роботи робота – історія успіху від айтівців

Економіка 18:55   04.11.2026
Олена Нагорна
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Як харківський “Буфет” залучив до роботи робота – історія успіху від айтівців

72% малих бізнесів Харківщини спілкуються із клієнтами вручну, а кожен п’ятий досі використовує російське програмне забезпечення.

Про це свідчать результати діагностики підприємств – учасників першого етапу програми “Digital Booster4SME від Kharkiv IT Cluster. Це один із наявних проєктів із допомоги бізнесу в цифровізації. Крім того, як з’ясувалося, 68% підприємців витрачають занадто багато часу на рутинні завдання, лише 11% ведуть облік у CRM-системі, тільки 10% бачать основні показники бізнесу в одному місці, і 27% точно знають, звідки до них приходять клієнти.

Серед успішних прикладів цифровізації — мережа «Буфет», якій раніше надали технічні консультації щодо заміни російського софту та підбору обладнання, розповіла МГ «Об’єктив» координаторка напрямку у Kharkiv IT Cluster Катерина Кулакевич.

«Ми підбираємо завдяки нашим експертам обладнання, за рахунок якого можна замінити ручну дію на автоматичну. Таким прикладом є в нас один з кейсів “Буфета”, який всі харків’яни, я впевнена, знають. Вони до нас прийшли з запитом на пошук обладнання, яке зможе складати коробки. Щоб це робила не людина. Ми підібрали підходяще обладнання, вони його закупили, і зараз ці коробочки складаються роботом, а не людиною», – розповіла Кулакевич.

Іншим харківським кейсом стала співпраця з брендом «Япіко» у напрямку автоматизації моніторингу.

«Вони до нас зверталися також, але там більш складний кейс за ІТ, це відстежування температурного режиму. Це така складна автоматизація. У них є свій власний ІТ-відділ, тобто вони не потребують якогось рішення зовнішнього, вони потребували маршрутизації. Це про те, про що наша дорожня карта: допомогти, рекомендувати, направити на якийсь шлях. І тут ми просто допомогли, розповіли, які є варіанти, вони самі це втілили, розробили, і зараз активно вже з цим працюють», — підкреслила координаторка.

За її словами, також серед підприємців зростає запит на впровадження штучного інтелекту та перевірку кібербезпеки.

«Є питання кібербезпеки. Якщо ми не можемо запропонувати щось розробити, тому що вони самі вже все розробили, ми можемо перевірити кібербезпеку, щоб все не рухнуло, щоб не було витоку даних», — підсумувала представниця IT-кластера.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 18:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "72% малих бізнесів Харківщини спілкуються із клієнтами вручну, а кожен п’ятий досі використовує російське програмне забезпечення.".