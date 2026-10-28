Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії

28 жовтня в Україні – День бабусь і дідусів та День вигнання нацистських окупантів. У цей день 2024 року російська армія поцілила КАБом по Держпрому в Харкові. У 1989-му українська мова отримала статус державної. У 1962-му вирішилася Карибська криза. У 1919-му Конгрес США подолав вето президента Вудро Вільсона на Закон Волстеда, що призвело до введення в країні Сухого закону. У 1886-му відкрили статую Свободи в США. У 312-му відбулася битва біля Мульвійського мосту, в якій переміг майбутній імператор Костянтин Великий.

Свята та пам’ятні дати 28 жовтня

28 жовтня в Україні – День бабусь та дідусів і День вигнання нацистських окупантів з України.

У світі – Міжнародний день анімації.

Також сьогодні: Всесвітній день дзюдо, День любителів плюшевих тварин, Міжнародний день креольської мови та культури, День дикої їжі. Сьогодні розпочинається Всесвітній тиждень боротьби з інсультом.

Відео створене з використанням ШІ

28 жовтня в історії

28 жовтня 312 року відбулася битва біля Мульвійського мосту, в якій римський август Костянтин (майбутній імператор Костянтин Великий) переміг конкурента Максенція, після чого вступив до Рима. Докладніше.

28 жовтня 1886 року в США урочисто відкрили статую Свободи. Докладніше.

28 жовтня 1896 року у Харкові народився український письменник Майк Йогансен.

28 жовтня 1919 року Конгрес США подолав вето президента Вудро Вільсона на Закон Волстеда, який забезпечував виконання 18 поправки до Конституції та вводив механізм загальнонаціональної заборони алкоголю. У результаті з 17 січня 1920 року в країні почав діяти Сухий закон, що мав значні наслідки – далеко не такі, на які розраховували законодавці.

Боротьба за тверезість США розпочалася ще в першій половині ХІХ століття. У 1826-му заснували Американське товариство тверезості, протягом століття постійно зростала кількість громадських організацій, що боролися зі вживанням алкоголю. Це були, наприклад, Ліга проти салунів, Жіночий християнський союз тверезості, всілякі товариства тверезості тощо. На початку XX століття політики пішли назустріч громадськості.

“Між 1905 і 1917 роками штати по всій країні запроваджували закони, що забороняли виробництво та продаж алкогольних напоїв. Однак на цьому вони не зупинилися. Товариства тверезості почали наполягати на зміні американського суспільства та підвищенні моралі через національне законодавство. У 1917 році Палата представників хотіла зробити Сухий закон 18-ю поправкою до Конституції. Конгрес направив поправку штатам на ратифікацію, де їй потрібно було схвалення трьома чвертями голосів. Поправка передбачала семирічний термін для прийняття поправки штатами. Всього за 13 місяців достатня кількість штатів сказала “так” поправці, яка забороняла б виробництво, продаж та транспортування алкогольних напоїв”, – пише про розвиток подій Національний архів США.

Спочатку національне законодавство справді спрацювало. Статистика показала скорочення вживання алкоголю. Також поменшало арештів за сп’яніння. Однак одночасно стало стрімко розвиватися нелегальне виробництво та розповсюдження алкоголю. Слідом навколо цієї галузі почала гуртуватися організована злочинність, яка “дахувала” як виробників, так і розповсюджувачів.

“Попит на алкоголь переважав (і перемагав) попит на тверезість. Люди знаходили хитрі способи ухилятися від агентів сухого закону. Вони носили фляги, порожнисті тростини, фальшиві книги тощо. Ні федеральна, ні місцева влада не виділяли ресурси, необхідні для забезпечення виконання Закону Волстеда… Сухий закон зробив життя в Америці більш жорстоким, з відкритим повстанням проти закону та організованою злочинністю”, – коментують у Національному архіві.

28 жовтня 1944 року завершилося вигнання нацистських окупантів з України. Докладніше.

28 жовтня 1962 року після найбільш напруженої доби була все ж таки подолана Карибська криза. Докладніше.

8 жовтня 1989 року Верховна Рада прийняла закон “Про мови в Українській РСР”, який надав українській мові статус державної. Докладніше.

28 жовтня 2024 року російська армія вдарила КАБом по Держпрому в Харкові. Докладніше.

Церковне свято 28 жовтня

28 жовтня вшановують пам’ять мучениці Параскеви-П’ятниці. Докладніше.

Народні прикмети

Блакитне небо 28 жовтня віщує тривале поліпшення погоди.

Якщо 28 жовтня випав сніг, то наступного року буде багато зерна.

Якщо ніч хмарна – буде негода.

Що не можна робити 28 жовтня

Подружжю не можна лаятися.

День не підходить для ремонтних робіт.

Не можна порушувати правила безпеки та ризикувати – у цей день підвищується риск отримати травми та поранення.