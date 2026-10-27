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Держбюджет 2027: рекордні 5 тисяч правок, спершу – безпека і оборона

Політика 14:29   27.10.2026
Вікторія Яковенко
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Держбюджет 2027: рекордні 5 тисяч правок, спершу – безпека і оборона Фото: Харківська міськрада

Сьогодні, 27 жовтня, Верховна Рада перейшла до розгляду державного бюджету на 2027 рік. Нардепи подали понад п’ять тисяч правок до документа. Зазначається: це рекорд за останні 24 роки.

Нардеп Ярослав Железняк роз’яснив етапи розгляду цього питання: спочатку буде представлення, потім голосування, щоб перейти до розгляду правок, а далі правки і голосування за них на підтвердження і перше читання.

Процедуру розгляду підтримали 215 обранців, зазначив Железняк.

Він виокремив головні тези міністра фінансів України Сергія Марченко:

Бюджет на війну

«15 вересня уряд вчасно подав проект бюджету на 2027 рік». Проєкт «передбачає продовження війни на 2027 рік», пріоритет – «сектор безпеки і оборони».

Правки

Дякував депутатам за роботу в комітеті: «кількість правок була дійсно рекордною. П’ять тисяч, більше п’яти тисяч правок». Мінфін просидів на бюджетному комітеті «більше дев’яти годин».

Яким буде бюджет

«Бюджет має бути збалансований… це має бути баланс інтересів всіх в країні». Спершу безпека і оборона, «а далі будемо визначатися за наявності ресурсу».

Гроші партнерів

Головне завдання зараз – щоб бюджет профінансували міжнародні партнери. Своїх платників податків через постійні обстріли обмаль, тож розраховують на партнерів, «які нам дійсно хочуть допомогти і в 2027 році».

Позиція уряду

Уряд підтримує постанову з висновками і пропозиціями, де є «і збільшення видатків, і ряд доручень уряду для опрацювання до другого читання».

Головна теза

«Не можемо ми дозволити ситуацію, при якій ми приймаємо бюджет, який потім не буде змоги виконати».

За словами Железняка, Рада прийняла за основу пропозиції та висновки до бюджету. «За» – 232 нардепи. Тепер Рада переходить до розгляду 5236 правок від депутатів.

«Завтра буде вже голосування за решту врахованих правок і перше читання бюджету-2027. Потім його передають Уряду і: друге читання і фінальне планується 23-26 листопада», – підсумував Железняк.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 14:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 27 жовтня, Верховна Рада перейшла до розгляду державного бюджету на 2027 рік. Нардепи подали понад п’ять тисяч правок до документа.".