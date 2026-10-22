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Терехов відповів, яким буде бюджет Харкова на 2027 рік (відео)

Оригінально 15:13   22.10.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
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Терехов відповів, яким буде бюджет Харкова на 2027 рік (відео) Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що бюджет міста й надалі буде соціально спрямованим, як і від початку повномасштабної війни.

Так він відповів на запитання кореспондентки МГ «Об’єктив», чи переглядатиме місто пріоритети на 2027 рік на тлі заяв керівництва країни, що усі державні кошти перенаправили на потреби армії та соцвиплати.

«Бюджет міста Харків соціальний. З самого початку війни. Ми переглянули бюджет, ви пам’ятаєте, з початку війни він соціально спрямований. Він буде залишатися соціально спрямованим», – підкреслив мер.

Нагадаємо, наприкінці вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький офіційно заявив, що у країні зупиняється фінансування ремонтів і доброустрою парків і фонтанів, перекладання бруківки, а ще – будівництво. Причина – дефіцит держбюджету. Усі державні кошти перенаправили на потреби армії та соцвиплати. Раніше МГ «Об’єктив» обговорював цю тему з політологинею Юлією Біденко.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 15:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що бюджет міста й надалі буде соціально спрямованим, як і від початку повномасштабної війни.".