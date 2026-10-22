Live
  • Чт 22.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 45.03
  • EUR 50.56

Терехов ответил, каким будет бюджет Харькова на 2027 год (видео)

Оригинально 15:13   22.10.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Терехов ответил, каким будет бюджет Харькова на 2027 год (видео) Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что бюджет города и дальше будет социально направленным, как и с самого начала полномасштабной войны.

Так он ответил на вопрос корреспондентки МГ «Объектив», будет ли город пересматривать приоритеты на 2027 год на фоне заявлений руководства страны, что все государственные средства перенаправили на нужды армии и соцвыплаты.

«Бюджет города Харьков социальный. С самого начала войны. Мы посмотрели бюджет, вы помните, с начала войны он социально направленный. Он будет оставаться социально направленным», – подчеркнул мэр.

Напомним, в конце сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий официально заявил, что в стране останавливается финансирование ремонтов и благоустройства парков и фонтанов, перекладывание брусчатки, а еще – строительство. Причина – дефицит госбюджета. Все государственные средства были перенаправлены на нужды армии и соцвыплаты. Ранее МГ «Объектив» обсуждал эту тему с политологией Юлией Биденко.

Читайте также: «У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 22 октября: контрнаступление ВСУ, удар по Лозовой
Новости Харькова — главное 22 октября: контрнаступление ВСУ, удар по Лозовой
22.10.2026, 15:16
По рынку в Лозовой ударила РФ: погибли две женщины, пострадавшие (дополнено)
По рынку в Лозовой ударила РФ: погибли две женщины, пострадавшие (дополнено)
22.10.2026, 15:28
Взрыв в Харькове: удар по частному сектору
Взрыв в Харькове: удар по частному сектору
22.10.2026, 11:57
Как Терехов повлиял на рынок труда Харькова: объяснение эксперта
Как Терехов повлиял на рынок труда Харькова: объяснение эксперта
22.10.2026, 07:35
Три района Харькова обстреляла РФ – пострадавший, начались пожары (дополнено)
Три района Харькова обстреляла РФ – пострадавший, начались пожары (дополнено)
22.10.2026, 08:50
Городская электричка поражена в Харькове — Зеленский про удары РФ
Городская электричка поражена в Харькове — Зеленский про удары РФ
22.10.2026, 15:44

Новости по теме:

22.10.2026
«В теории да» — Терехов про возможность перейти на индивидуальное отопление
22.10.2026
«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5
22.10.2026
Первого зама Синегубова согласовал Кабмин: кто такой Дмитрий Лунин
22.10.2026
18 домов пострадали в Основянском районе из-за атак РФ (фото)
22.10.2026
Удары по Харькову и области: последствия показала прокуратура (фото, видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Терехов ответил, каким будет бюджет Харькова на 2027 год (видео)», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 15:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что бюджет города и дальше будет социально направленным, как и с самого начала полномасштабной войны.".