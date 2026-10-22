Терехов ответил, каким будет бюджет Харькова на 2027 год (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что бюджет города и дальше будет социально направленным, как и с самого начала полномасштабной войны.

Так он ответил на вопрос корреспондентки МГ «Объектив», будет ли город пересматривать приоритеты на 2027 год на фоне заявлений руководства страны, что все государственные средства перенаправили на нужды армии и соцвыплаты.

«Бюджет города Харьков социальный. С самого начала войны. Мы посмотрели бюджет, вы помните, с начала войны он социально направленный. Он будет оставаться социально направленным», – подчеркнул мэр.

Напомним, в конце сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий официально заявил, что в стране останавливается финансирование ремонтов и благоустройства парков и фонтанов, перекладывание брусчатки, а еще – строительство. Причина – дефицит госбюджета. Все государственные средства были перенаправлены на нужды армии и соцвыплаты. Ранее МГ «Объектив» обсуждал эту тему с политологией Юлией Биденко.