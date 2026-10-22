«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе не хватает аварийных бригад в преддверии зимнего периода. В то же время отдельную обеспокоенность у городского головы вызывает ситуация с ТЭЦ-5.

«Что касается аварийных бригад, мы отлично понимаем, что людей не хватает. Да, мы делаем концентрацию некоторых коммунальных предприятий для того, чтобы у нас работали наши коммунальщики, которые готовят город к отопительному сезону. Но я очень обеспокоен сегодня ситуацией с ТЭЦ-5, потому что это, к сожалению, ни собственность государства, ни собственность коммунальной собственности Харькова. И у меня очень много вопросов», — сказал мэр, передает корреспондентка МГ «Объектив».

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что коммунальные службы готовы к началу нового отопительного сезона. Подачу тепла начнут, как только для этого будут соответствующие погодные условия.