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«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5

Оригинально 14:43   22.10.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
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«У меня очень много вопросов» — Терехов обеспокоен ситуацией с ТЭЦ-5

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе не хватает аварийных бригад в преддверии зимнего периода. В то же время отдельную обеспокоенность у городского головы вызывает ситуация с ТЭЦ-5.

«Что касается аварийных бригад, мы отлично понимаем, что людей не хватает. Да, мы делаем концентрацию некоторых коммунальных предприятий для того, чтобы у нас работали наши коммунальщики, которые готовят город к отопительному сезону. Но я очень обеспокоен сегодня ситуацией с ТЭЦ-5, потому что это, к сожалению, ни собственность государства, ни собственность коммунальной собственности Харькова. И у меня очень много вопросов», — сказал мэр, передает корреспондентка МГ «Объектив».

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что коммунальные службы готовы к началу нового отопительного сезона. Подачу тепла начнут, как только для этого будут соответствующие погодные условия.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 14:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе не хватает аварийных бригад в преддверии зимнего периода. Отдельную обеспокоенность у городского головы вызывает ситуация с ТЭЦ-5.".