«В мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті не вистачає аварійних бригад напередодні зимового періоду. Водночас окреме занепокоєння у міського голови викликає ситуація з ТЕЦ-5.

«Що стосується аварійних бригад, ми чудово розуміємо, що людей не вистачає. Так ми робимо концентрацію з деяких комунальних підприємств для того, щоб в нас працювали наші комунальники, які готують місто до опалювального сезону. Але я дуже стурбований сьогодні ситуацією з ТЕЦ-5, бо це, на жаль, ані власність держави, ані власність комунальної власності Харкова. І в мене є дуже багато питань», – сказав мер, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що комунальні служби готові до початку нового опалювального сезону. Подачу тепла розпочнуть, щойно для цього будуть відповідні погодні умови.