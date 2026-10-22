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“У теорії так” – Терехов про можливість перейти на індивідуальне опалення

Оригінально 14:54   22.10.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
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“У теорії так” – Терехов про можливість перейти на індивідуальне опалення Фото: Харківська міськрада

Харківський міський голова Ігор Терехов, відповідаючи на запитання “Об’єктива”, пояснив, навіщо міськрада звернулася до Міністерства інфраструктури щодо процедури відключення абонентів від централізованого теплопостачання. А також уточнив, чи в будь-якій багатоповерхівці можна технічно обладнати індивідуальне опалення.

“Це рішення було обмовлене тим, що ми на декілька кроків вперед бачимо ситуацію, яка може розгортатися. І сьогодні немає нормативно-правового документа для того, щоб людина, якщо вона бажає і проживає в багатоповерховому житловому будинку, мала можливість обладнати собі індивідуальне опалення. У нас було дуже багато звернень від людей, щоб ми це зробили. Ми звернулися до профільного міністерства, до Міністерства інфраструктури, для того, щоб вони внесли відповідні зміни в рішення, щоб люди мали таку можливість”, – сказав Терехов.

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Він зазначив, що міністерство має виписати всю процедуру, а також – технічні умови, бо це питання безпеки та життя людей. На питання, чи у всіх багатоквартирних будинках, у теорії, технічно можна встановити індивідуальне опалення, мер Харкова відповів: “У теорії так”.

Нагадаємо, Харківська міськрада на сесії 21 жовтня ухвалила звернення до Міністерства інфраструктури. Посадовців просять змінити порядок відключення споживачів від мереж централізованого теплопостачання. Наразі порядок містить серйозні критерії для відключення. Від’єднати житло від тепломереж можна тільки якщо станом на грудень 2017 року не менш як половина приміщень багатоквартирного будинку вже була відключена. У Харківській мерії вважають, що ці критерії не відповідають реаліям воєнного часу.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 14:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терехов, відповідаючи на запитання “Об’єктива”, пояснив, навіщо міськрада звернулася до Мінінфраструктури щодо процедури відключення абонентів від централізованого теплопостачання".