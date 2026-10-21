Коли розпочнуть опалювальний сезон у Харкові, повідомив Терехов

Комунальні служби Харкова готові до початку нового опалювального сезону, зазначив мер Ігор Терехов, передає пресслужба міськради. Подачу тепла розпочнуть, щойно для цього будуть відповідні погодні умови.

«Будемо розпочинати опалювальний сезон, коли погодні умови відповідатимуть нормативним документам. Лікарні та інші заклади соціальної сфери готові до підключення тепла на 100%», – зазначив мер.

Нагадаємо, дронами та малогабаритними ракетами S8000 «Бандероль» впродовж тижня атакували окупанти енергетичні об’єкти на Харківщині, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».