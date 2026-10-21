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Коли розпочнуть опалювальний сезон у Харкові, повідомив Терехов

Суспільство 14:13   21.10.2026
Вікторія Яковенко
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Коли розпочнуть опалювальний сезон у Харкові, повідомив Терехов Фото: Харківська міськрада

Комунальні служби Харкова готові до початку нового опалювального сезону, зазначив мер Ігор Терехов, передає пресслужба міськради. Подачу тепла розпочнуть, щойно для цього будуть відповідні погодні умови.

«Будемо розпочинати опалювальний сезон, коли погодні умови відповідатимуть нормативним документам. Лікарні та інші заклади соціальної сфери готові до підключення тепла на 100%», – зазначив мер.

Нагадаємо, дронами та малогабаритними ракетами S8000 «Бандероль» впродовж тижня атакували окупанти енергетичні об’єкти на Харківщині, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 14:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальні служби Харкова готові до початку нового опалювального сезону, зазначив мер Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.".