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1491 обстріл з початку року: яка громада на Харківщині потерпає найбільше

Фронт 13:34   21.10.2026
Вікторія Яковенко
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1491 обстріл з початку року: яка громада на Харківщині потерпає найбільше

Золочівська громада — лідер за кількістю обстрілів на Харківщині, констатував в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар.

«Ворог з початку року обстріляв цю громаду 1491 раз. Дещо менше ворог обстріляв Богодухівську громаду, далі Великобурлуцька громада, потім йде Шевченківська, Лозівська. І Харків потерпає від обстрілів – ворог з початку року обстріляв його 892 рази. З усіх громад (їх 56) 52,6% всіх населених пунктів цих громад піддавалися з початку повномасштабного вторгнення ударам ворога», – зазначив Токар.

Тобто, продовжує він, кожен другий населений пункт в регіоні постраждав він війни.

За даними Токаря, з початку року через атаки РФ на Харківщині загинули 492 людини, з них 14 – діти. 3214 людей отримали поранення, з них 257 дітей.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 13:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Золочівська громада — лідер за кількістю обстрілів на Харківщині, констатував в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар.".