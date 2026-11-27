Ворог артилерією завдав 14 ударів по селу Одноробівка Золочівської громади, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, навчальний заклад, дитячий майданчик.

На щастя обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, близько 17:30 27 листопада РФ атакувала приватний будинок у Пісочині. На місці влучення виникла пожежа. За даними поліції, внаслідок ворожого обстрілу в селищі Пісочин постраждали дев’ять місцевих жителів, серед яких троє дівчат віком 3, 9 та 16 років.