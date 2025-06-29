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Загиблий і поранений – росіяни з артилерії гатили по Куп’янську на Харківщині

Події 18:11   29.06.2025
Оксана Якушко
Загиблий і поранений – росіяни з артилерії гатили по Куп’янську на Харківщині

Росіяни здійснили артобстріл житлового кварталу Куп’янська о 13.30, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

54-річний чоловік загинув. 32-річний чоловік отримав дістав поранення, його ушпиталили.

Також 29 червня близько 10:00 росіяни скинули 4 КАБи на село Вільхуватка Купʼянського району. Пошкоджені приватні домоволодіння.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 18:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни здійснили артобстріл житлового кварталу Куп’янська о 13.30, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".