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БпЛА «Молния», що влучив у дах будинку у Харкові, не вибухнув – Терехов

Суспільство 17:12   29.06.2025
Оксана Якушко
БпЛА «Молния», що влучив у дах будинку у Харкові, не вибухнув – Терехов

Ранковий приліт БпЛА “Молнии” мер Харкова Ігор Терехов прокоментував в ефірі телемарафону.

На щастя, БпЛА «Молния» не розірвався, але він влучив у дах 9-поверхового житлового будинку. Сапери зробили все, щоб дрон не вибухнув потім.

Також Терехов розповів про вечірній обстріл Харкова, що відбувся напередодні.

«Але напередодні стався вибух. Це був обстріл Харкова, і влучання було на кордоні Харкова і Харковського району. Був пошкоджено приватний будинок, на щастя, там не було людей, але руйнація дуже серйозна у цьому приватному будинку», – розповів Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 17:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранковий приліт БпЛА “Молнии” мер Харкова Ігор Терехов прокоментував в ефірі телемарафону.".