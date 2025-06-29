БпЛА «Молния», що влучив у дах будинку у Харкові, не вибухнув – Терехов
Ранковий приліт БпЛА “Молнии” мер Харкова Ігор Терехов прокоментував в ефірі телемарафону.
На щастя, БпЛА «Молния» не розірвався, але він влучив у дах 9-поверхового житлового будинку. Сапери зробили все, щоб дрон не вибухнув потім.
Також Терехов розповів про вечірній обстріл Харкова, що відбувся напередодні.
«Але напередодні стався вибух. Це був обстріл Харкова, і влучання було на кордоні Харкова і Харковського району. Був пошкоджено приватний будинок, на щастя, там не було людей, але руйнація дуже серйозна у цьому приватному будинку», – розповів Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 17:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранковий приліт БпЛА “Молнии” мер Харкова Ігор Терехов прокоментував в ефірі телемарафону.".