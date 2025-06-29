Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов
Фото: телеканал “Звезда”
БпЛА «Молния» вдарив по даху багатоповерхівки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Російський БпЛА «молния» атакував сьогодні один з найпостраждаліших житлових масивів Харкова, розповів Терехов.
«Приліт у дах багатоповерхівки, наслідки уточнюються. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило», – зазначив мер.
Читайте також: Невеликий дощ, місцями сильний вітер: погода в Харкові та області на 29 червня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БпЛА Молния, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 08:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "БпЛА «Молния» вдарив по даху багатоповерхівки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".