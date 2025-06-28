Невеликий дощ, місцями сильний вітер: погода в Харкові та області на 29 червня
У неділю, 29 червня, у Харкові та області мінлива хмарність. Передають невеликий дощ, по області місцями будуть пориви вітру 15 – 20 м/с.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 22 до 24, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 11 до 16 градусів, денна – від 20 до 25 градусів.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 21:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 29 червня, у Харкові та області мінлива хмарність. Передають невеликий дощ, по області місцями будуть пориви вітру 15 – 20 м/с.".