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Невеликий дощ, місцями сильний вітер: погода в Харкові та області на 29 червня

Погода 21:18   28.06.2025
Вікторія Яковенко
Невеликий дощ, місцями сильний вітер: погода в Харкові та області на 29 червня

У неділю, 29 червня, у Харкові та області мінлива хмарність. Передають невеликий дощ, по області місцями будуть пориви вітру 15 – 20 м/с.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 22 до 24, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 11 до 16 градусів, денна – від 20 до 25 градусів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 21:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 29 червня, у Харкові та області мінлива хмарність. Передають невеликий дощ, по області місцями будуть пориви вітру 15 – 20 м/с.".