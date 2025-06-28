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Харківські діти їздитимуть в Карпати у нових вагонах – «УЗ» показала фото

Суспільство 10:29   28.06.2025
Вікторія Яковенко
Харківські діти їздитимуть в Карпати у нових вагонах – «УЗ» показала фото Фото: АТ “Укрзалізниця”

АТ «Укрзалізниця» отримало чотири сучасні пасажирські вагони, які виготовив Крюківський вагонобудівний завод.

Зазначається, що вже сьогодні, 28 червня, у них поїдуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей.

«Нові плацкарти — це реально оновлений комфорт для одразу 58 пасажирів: зручніші полички, освітлення нового покоління, повноцінні місця для сидіння на другій поличці, манеж для немовлят і сповивальний столик у кожному вагоні», – розповіли в «Укрзалізниці».

У компанії уточнили, що загалом вже отримали 48 із 66 вагонів у межах держзамовлення 2023 року.

новые вагоны для харьковчан
Фото: АТ “Укрзалізниця”
новые вагоны для харьковчан
Фото: АТ “Укрзалізниця”
новые вагоны для харьковчан
Фото: АТ “Укрзалізниця”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 10:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Укрзалізниця» отримало чотири сучасні пасажирські вагони, які виготовив Крюківський вагонобудівний завод.".