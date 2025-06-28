Харьковские дети будут ездить в Карпаты в новых вагонах – «УЗ» показала фото
Фото: АО «Укрзалізниця»
АО «Укрзалізниця» получило четыре современных пассажирских вагона, которые изготовил Крюковский вагоностроительный завод.
Отмечается, что уже сегодня, 28 июня, в них поедут на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы харьковских детей.
«Новые плацкарты — реально обновленный комфорт для сразу 58 пассажиров: более удобные полочки, освещение нового поколения, полноценные места для сидения на второй полочке, манеж для младенцев и пеленальный столик в каждом вагоне», — рассказали в «Укрзалізниці».
В компании уточнили, что в общем уже получили 48 из 66 вагонов в рамках госзаказа 2023 года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", вагоны, діти, дети, Карпаты, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 10:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Укрзалізниця» получило четыре современных пассажирских вагона, которые изготовил Крюковский вагоностроительный завод.".