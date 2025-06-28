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Харьковские дети будут ездить в Карпаты в новых вагонах – «УЗ» показала фото

Общество 10:29   28.06.2025
Виктория Яковенко
Харьковские дети будут ездить в Карпаты в новых вагонах – «УЗ» показала фото Фото: АО «Укрзалізниця»

АО «Укрзалізниця» получило четыре современных пассажирских вагона, которые изготовил Крюковский вагоностроительный завод.

Отмечается, что уже сегодня, 28 июня, в них поедут на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы харьковских детей.

«Новые плацкарты — реально обновленный комфорт для сразу 58 пассажиров: более удобные полочки, освещение нового поколения, полноценные места для сидения на второй полочке, манеж для младенцев и пеленальный столик в каждом вагоне», — рассказали в «Укрзалізниці».

В компании уточнили, что в общем уже получили 48 из 66 вагонов в рамках госзаказа 2023 года.

новые вагоны для харьковчан
Фото: АО «Укрзалізниця»
новые вагоны для харьковчан
Фото: АО «Укрзалізниця»
новые вагоны для харьковчан
Фото: АО «Укрзалізниця»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 10:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Укрзалізниця» получило четыре современных пассажирских вагона, которые изготовил Крюковский вагоностроительный завод.".