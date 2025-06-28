Харьковские дети будут ездить в Карпаты в новых вагонах – «УЗ» показала фото

АО «Укрзалізниця» получило четыре современных пассажирских вагона, которые изготовил Крюковский вагоностроительный завод.

Отмечается, что уже сегодня, 28 июня, в них поедут на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы харьковских детей.

«Новые плацкарты — реально обновленный комфорт для сразу 58 пассажиров: более удобные полочки, освещение нового поколения, полноценные места для сидения на второй полочке, манеж для младенцев и пеленальный столик в каждом вагоне», — рассказали в «Укрзалізниці».

В компании уточнили, что в общем уже получили 48 из 66 вагонов в рамках госзаказа 2023 года.