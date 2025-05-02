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Укрзалізниця обновила 6 плацкартных вагонов поезда Львов – Харьков

Общество 22:03   02.05.2025
Оксана Якушко
Укрзалізниця обновила 6 плацкартных вагонов поезда Львов – Харьков Фото: Укрзалізниця

Новые плацкартные вагоны более комфортабельны и светлы, сообщает Укрзалізниця.

Укрзалізниця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Они построены Крюковским вагоностроительным заводом в 2023 году в рамках государственной программы обновления подвижного состава.

6 новых вагонов уже в эти выходные пополнят состав поезда 22/21-104/103 Львов – Харьков, Краматорск.

В новых вагонах полочки получили мягкие боковые спинки, конструкция лестницы стала более удобной для подъема на верхнюю полку, а мини-перегородки обеспечивают большую приватность.

Под нижними полками есть место для хранения негабаритной ручной клади вроде военных рюкзаков или туристических чемоданов. На верхней полке есть раскладные индивидуальные столики.

Интерьер вагонов стал заметно светлее за счет новой обивки и улучшенного управляемого освещения салона.

Для людей с нарушениями зрения есть контрастная маркировка ручек, поручни, навигация шрифтом Брайля расположена на рекомендованной собственно людьми с нарушениями зрения высоте, а нумерация мест дополнительно продублирована объемной печатью. Это сделано специально для тех пассажиров, кто потерял зрение относительно недавно и еще не мог изучить шрифт Брайля.

В новых вагонах у каждого места есть розетки с USB и Type-С, а также 3-режимные индивидуальные светильники. Также есть кондиционеры, вакуумные туалеты и пеленальные столики.

Фото: Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

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Автор: Оксана Якушко
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Укрзалізниця обновила 6 плацкартных вагонов поезда Львов – Харьков
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 22:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новые плацкартные вагоны более комфортабельны и светлы, сообщает Укрзалізниця.".