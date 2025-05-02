Серия взрывов в Харькове, город под атакой российских БпЛА (обновляется)

В Харькове звучат взрывы, город атакуют российские дроны.

Дополнено в 22:58. До 28 выросло количество пострадавших, сообщил Игорь Терехов.

Дополнено в 22:43. Российский БпЛА ударил по частному дому, сообщил Игорь Терехов.

Дополнено в 22:37. 17 прилетов по Харькову в разных локациях, сообщил Игорь Терехов. Есть информация о 12 пострадавших. Зафиксированы пожары на местах прилетов.

Дополнено в 22:30. В результате удара БпЛА в Салтовском районе Харькова поврежден многоквартирный дом и горят автомобили, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 22:22. Количество пострадавших в Харькове увеличилось до 6, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 22:14. «Предварительно, в Харькове в результате атаки враждебными БПЛА пострадали 3 человека. Медики оказывают всю необходимую помощь», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела Харькова враждебными БПЛА пострадал многоквартирный дом. Возле него горят авто», — рассказал Игорь Терехов.

Дополнено в 21:58. «Серия взрывов прогремела в разных районах города. Экстренные службы направляются на места прилетов. Предварительно, без пострадавших», — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 21:50. «На данный момент имеем информацию о попадании вражеских БпЛА в двух районах города», — сообщил Игорь Терехов.

«Харьков под атакой вражеских БпЛА. В городе раздался взрыв. Будьте осторожны – на Харьков еще идут «Шахеды»!» — обратился к горожанам мэр Игорь Терехов.