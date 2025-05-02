Серия взрывов в Харькове, город под атакой российских БпЛА (обновляется)
В Харькове звучат взрывы, город атакуют российские дроны.
Дополнено в 22:58. До 28 выросло количество пострадавших, сообщил Игорь Терехов.
Дополнено в 22:43. Российский БпЛА ударил по частному дому, сообщил Игорь Терехов.
Дополнено в 22:37. 17 прилетов по Харькову в разных локациях, сообщил Игорь Терехов. Есть информация о 12 пострадавших. Зафиксированы пожары на местах прилетов.
Дополнено в 22:30. В результате удара БпЛА в Салтовском районе Харькова поврежден многоквартирный дом и горят автомобили, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 22:22. Количество пострадавших в Харькове увеличилось до 6, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 22:14. «Предварительно, в Харькове в результате атаки враждебными БПЛА пострадали 3 человека. Медики оказывают всю необходимую помощь», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела Харькова враждебными БПЛА пострадал многоквартирный дом. Возле него горят авто», — рассказал Игорь Терехов.
Дополнено в 21:58. «Серия взрывов прогремела в разных районах города. Экстренные службы направляются на места прилетов. Предварительно, без пострадавших», — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 21:50. «На данный момент имеем информацию о попадании вражеских БпЛА в двух районах города», — сообщил Игорь Терехов.
«Харьков под атакой вражеских БпЛА. В городе раздался взрыв. Будьте осторожны – на Харьков еще идут «Шахеды»!» — обратился к горожанам мэр Игорь Терехов.
Читайте также: Животные были для прикрытия: агентов ГРУ на Харьковщине «посадили»
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, дрон, Игорь Терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Серия взрывов в Харькове, город под атакой российских БпЛА (обновляется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 22:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове звучат взрывы, город атакуют российские дроны.".