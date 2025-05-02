Животные были для прикрытия: агентов ГРУ на Харьковщине «посадили»
Приговор получила пара российской военной разведки (более известной как ГРУ), которая действовала на Харьковщине.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигуранты – местная безработная и ее сожитель, корректировавшие ракетно-бомбовые удары РФ по региону.
«Для конспирации агенты выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным», — отметили в СБУ.
Для убедительности «легенды» фигуранты даже обустроили на собственном дворе импровизированный приют. Они собирали информацию для врага под видом поездок в поисках брошенных животных, добавили правоохранители.
«Дополнительную информацию предатели «втемную» выпытывали у местных жителей, с которыми встречались во время «волонтерских» поездок», — заявили в СБУ.
Агентов задержали дома вблизи Харькова в феврале. Установлено, что фигурантов россияне завербовали дистанционно через их односельчанина, который еще с 2014-го воюет против СОУ на востоке Украины.
Суд признал мужчину и женщину виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они проведут в тюрьме 15 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агенты, ГРУ, приговор, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получила пара российской военной разведки (более известной как ГРУ), которая действовала на Харьковщине.".