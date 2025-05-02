Животные были для прикрытия: агентов ГРУ на Харьковщине «посадили»

Приговор получила пара российской военной разведки (более известной как ГРУ), которая действовала на Харьковщине.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигуранты – местная безработная и ее сожитель, корректировавшие ракетно-бомбовые удары РФ по региону.

«Для конспирации агенты выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным», — отметили в СБУ.

Для убедительности «легенды» фигуранты даже обустроили на собственном дворе импровизированный приют. Они собирали информацию для врага под видом поездок в поисках брошенных животных, добавили правоохранители.

«Дополнительную информацию предатели «втемную» выпытывали у местных жителей, с которыми встречались во время «волонтерских» поездок», — заявили в СБУ.

Агентов задержали дома вблизи Харькова в феврале. Установлено, что фигурантов россияне завербовали дистанционно через их односельчанина, который еще с 2014-го воюет против СОУ на востоке Украины.

Суд признал мужчину и женщину виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они проведут в тюрьме 15 лет.