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В Харькове попался псевдоволонтер – прокуратура о схеме мужчины

Общество 15:26   02.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове попался псевдоволонтер – прокуратура о схеме мужчины Фото: Харьковская областная прокуратура

31-летний харьковчанин получил подозрение. По данным следствия, мужчина собирал донаты для украинских защитников, а тратил их на себя.

«Харьковчанин, прикрываясь помощью украинским военным, организовал схему систематического мошенничества. Он создал фейковый профиль в Facebook и размещал посты о якобы сборе средств на нужды украинской армии», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что в своих объявлениях фигурант отмечал личные банковские реквизиты и просил всех неравнодушных приобщиться к поддержке защитников.

«Во избежание разоблачения он даже не использовал SIM-карту — только Wi-Fi, телефон и подставной аккаунт в соцсети», — установило следствие.

По данным правоохранителей, на счету предполагаемого мошенника – 30 фактов получения денег от граждан из разных уголков страны. Каждый человек перечислял донат на сумму 3–4 тысячи гривен.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31-летний харьковчанин получил подозрение. По данным следствия, мужчина собирал донаты для украинских защитников, а тратил их на себя.".