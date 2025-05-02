В Харькове попался псевдоволонтер – прокуратура о схеме мужчины
31-летний харьковчанин получил подозрение. По данным следствия, мужчина собирал донаты для украинских защитников, а тратил их на себя.
«Харьковчанин, прикрываясь помощью украинским военным, организовал схему систематического мошенничества. Он создал фейковый профиль в Facebook и размещал посты о якобы сборе средств на нужды украинской армии», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Отмечается, что в своих объявлениях фигурант отмечал личные банковские реквизиты и просил всех неравнодушных приобщиться к поддержке защитников.
«Во избежание разоблачения он даже не использовал SIM-карту — только Wi-Fi, телефон и подставной аккаунт в соцсети», — установило следствие.
По данным правоохранителей, на счету предполагаемого мошенника – 30 фактов получения денег от граждан из разных уголков страны. Каждый человек перечислял донат на сумму 3–4 тысячи гривен.
Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волонтер, донат, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31-летний харьковчанин получил подозрение. По данным следствия, мужчина собирал донаты для украинских защитников, а тратил их на себя.".