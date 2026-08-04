Польского волонтера убил российский дрон в Харькове, МИД подтвердил

Гибель польского волонтера Марека Русека-Вольского в Украине подтвердили в Министерстве иностранных дел Польши, сообщает «Европейская правда».

Представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр подтвердил информацию о гибели в Украине польского волонтера и отметил, что его семье оказывают необходимую консульскую поддержку.

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Z głębokim żalem potwierdzamy informację o śmierci polskiego Wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych.

Bliskim Zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Apelujemy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym…

– Rzecznik MSZ – Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) August 4, 2026

«С большой грустью подтверждаем гибель польского волонтера, убитого в Украине в результате российских военных операций. Выражаем глубочайшие соболезнования его близким», — написал он.

Первыми о гибели волонтера Марека Русека-Вольского сообщили на странице Razem dla Ukrainy / «Вместе для Украины», администратором которой он был. Там отмечают, что поляк погиб в Харькове в результате попадания российского беспилотника 27 июля.

Сообщения Марека Русека-Вольского свидетельствуют о его регулярных гуманитарных поездках в Украину с 2023 года, в основном на Харьковщину. Он привозил в прифронтовые населенные пункты еду, корм для животных и другую помощь.

Для своих поездок волонтер организовывал сборы средств и гуманитарной помощи, отмечая, что вся поддержка попадает непосредственно к людям, наиболее в ней нуждающимся.

В июле польский волонтер сообщил, что принимал участие в эвакуации тел погибших мирных жителей. За несколько недель до собственной гибели Вольский написал, как во время эвакуации стал свидетелем гибели двух гражданских, по которым россияне ударили БпЛА.