Купол от FPV: почувствуют ли харьковчане эффект после тестирования

По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, реализация первого этапа экспериментального купола от FPV-дронов на оптоволокне для Харькова обойдется до 30 млн грн. Из них 7 млн ранее уже выделили из областного бюджета. А еще 30 млн грн на масштабирование ожидают получить благодаря платформе United24.

«До 30 – это может стоить и 22 миллиона, и 23, и соответственно 27 миллионов. И это только первый этап. Дальше мы его будем масштабировать и сумма может вырасти в 10 раз», – объяснил Синегубов, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив».

На уточняющий вопрос, почувствуют ли харьковчане эффект после реализации первого этапа, то есть, как сообщалось, уже через три недели, начальник ХОВА ответил, что купол — это лишь один из элементов противодействия.

«Харьковчане уже чувствуют, что дронов на оптоволокне стало гораздо меньше. Почему? Не скажу. Потому что работают наши военные. Поэтому здесь налажена работа всех подразделений по всем направлениям. И этот процесс – только один из элементов», — отметил начальник ХОВА.

Он добавил, что идет круглосуточная работа украинских военных.

«Они отрабатывают по местам скопления пилотов, по местам пусков и «Молний», и этих дронов на оптоволокне, и все остальное. Действительно, это один из элементов защиты, чтобы обезопасить Харьков и наши другие населенные пункты. Этот проект экспериментальный, потому что никто такого еще не делал. Потому что вызовы по дронам на оптоволокне для большого города Харьков – это довольно недавняя история. И средств противодействия их, фактически, нет. Как только появились средства, первое средство мы поставили около шести месяцев назад на одну из воинских частей, на одно из направлений, оно показало себя достаточно эффективно. И дальше вот эта история она уже масштабируется до десятков километров, до определенного рубежа. То есть посмотрим, как он работает в таком уже масштабе, и дальше будем распространять для того, чтобы полностью перекрыть окраины Харькова, чтобы дроны на оптоволокне не могли физически добираться до самого города», — подчеркнул Синегубов.

Напомним, в интервью радио «Хартия» начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что Харьков будут защищать не только антидроновыми сетками. Они вскоре должны появиться на северных окраинах, в частности на Харьковском шоссе, ведущем в район Пятихатки. В планах — мобильные огневые группы, которые будут охотиться именно на FPV. Но главный проект, на который сейчас возлагают надежды — экспериментальный купол от дронов на оптоволокне. Его разрабатывают совместно со 2-м корпусом НГУ «Хартия». Подобные технологии защиты применяют на фронте — и они уже доказали свою эффективность. В Харькове купол испытают на отдельном участке территории. Если сработает — будут распространять дальше.

Также напомним, первый тестовый участок купола от FPV-дронов на оптоволокне вокруг Харькова планируют реализовать через три недели, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.