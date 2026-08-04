«Есть обострения»: где сейчас непростая ситуация на фронте на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции опроверг информацию РФ о якобы новых захватах на Волчанском направлении. Говорит: ни ВСУ, ни Генштаб этого не подтверждают, просто идет ликвидация врага на подступах к украинским позициям. По словам Синегубова, на фронте в регионе «есть определенные обострения», но ситуация полностью контролируемая.

«По поводу ситуации безопасности по линии фронта, сейчас есть определенные обострения. Это Казачья Лопань, это Волчанское направление, Купянское направление. Изюмское направление более стабильное. Рядом с этим, когда мы говорим о каких-то обострениях, то здесь всегда идет речь о том, что ситуация полностью контролируемая Вооруженными силами. Фронт у нас стабильный», — уточнил начальник ХОВА, передает корреспондент МГ «Объектив».

Хотя враг продолжает пытаться продвигаться вглубь территории, применяет резервы и по Казачьей Лопани, и по другим населенным пунктам, говорит он.

На вопрос, готовится ли Харьковщина к новому обострению осенью, Синегубов ответил, что оно уже идет.

«Обострение идет сейчас. Враг не сбавляет темпов и не сбавлял их с начала более теплой погоды для штурмов. То, что мы не видим работы наших военных, это заслуга наших военных, то что они делают свое дело и врагу нечего показать, нечего продемонстрировать, какие-то новые населенные пункты захваченные, прорывы откровенные и все остальное. То есть снова скажу, когда мы говорим о ситуации по Казачьей Лопани, я думаю, что Генштаб предоставит свои отчеты по работе, мы знаем их каждый день, знаем насколько там тяжело нашим военным, однако они делают свое дело. И по другим населенным пунктам тоже. И по Волчанску очень непростая ситуация. По Великому Бурлуку так же, по тому направлению тоже очень непростая ситуация. Ожидаем ли мы дальше новых волн? Конечно, ожидаем. Оно все идет планово у них, как и в 2024-2025 годах, когда они начали применять тактику малых групп для продвижения, инфильтрации», — сказал начальник ХОВА.