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Мусорный полигон в Дергачах под ударом: ждет ли Харьков коммунальный коллапс

Оригинально 14:09   04.08.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Мусорный полигон в Дергачах под ударом: ждет ли Харьков коммунальный коллапс

Дергачевский полигон твердых бытовых отходов попал под удар тремя КАБами накануне. Начальника ХОВА Олега Синегубова спросили о том, будут ли искать другую локацию для вывоза мусора.

Дергачевский полигон — главный комплекс для захоронения и переработки мусора для Харькова и близлежащих районов. К тому же — самый современный, его переоборудовали буквально перед началом полномасштабного вторжения. Невозможность вывозить туда ТБО может стать большим вызовом и для коммунального хозяйства Харькова, и для экологии. «Релокацию» полигона пока не готовят, однако в ХОВА не исключают и такой сценарий. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Давайте будем смотреть по факту, на обстановку. Дальше будем уже фактически принимать решения. Мы проходили 2022 год, резерв, скажем так, у нас есть. Резервные направления у нас также есть. Не хотелось бы их открывать и применять, но если будет такая необходимость, мы будем это делать», — сказал Синегубов.

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Напомним, 3 августа по территории мусорного полигона россияне ударили тремя КАБами. А буквально за час до этого атаковали FPV-дроном мусоровоз в селе Безруки.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 14:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дергачевский полигон твердых бытовых отходов попал под удар тремя КАБами накануне. Начальника ХОВА Олега Синегубова спросили о том, будут ли искать другую локацию для вывоза мусора".