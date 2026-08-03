Четыре сотни БпЛА, КАБы, ракеты: Синегубов — о неделе обстрелов Харьковщины

71 населенный пункт Харьковщины, включая областной центр, подвергся вражеским атакам в течение недели с 27 июля по 2 августа, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов два человека погибли, еще 57 человек пострадали, среди них шестеро детей.

Для атак на регион оккупанты применили 11 ракет, 25 КАБов, 46 БпЛА «Герань-2», четыре «Ланцета», 42 БпЛА «Молния», 39 FPV-дронов и еще 240 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливают.

В Харькове из-за вражеских ударов повреждены семь многоэтажек, предприятие, три складских здания, два СТО, гаражный кооператив, 11 автомобилей, а также четыре раза под атаками оказывались АЗС.

Существенно пострадала гражданская инфраструктура Богодуховского района. Там повреждены пять многоквартирных и 40 частных домов, 14 хозяйственных построек, три гражданских предприятия, детсад, школа, два магазина, почтомат, склад, офис, электросети, семь гаражей, десять автомобилей, автобус, машина «скорой», а также зафиксировано четыре атаки на АЗС.

Значительным разрушениям подвергся Изюмский район: повреждены многоквартирный и 26 частных домов, медучреждение, школа, два учреждения культуры, админздание, магазины, гражданское предприятие, три склада, хозяйственная постройка, АЗС, гаражи, электросети, 13 автомобилей и автобус.

Как сообщал мэр Игорь Терехов, с 27 июля по 2 августа армия РФ нанесла 25 ударов по Харькову. Восемь атак произвели FPV-дронами, восемь – «Шахедами», пять – реактивными «Шахедами», три – «Молниями» и одну – «Ланцетом».