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Нашли отклонения: не рекомендуют пить воду из крана в поселке под Харьковом

Общество 13:36   03.08.2026
Виктория Яковенко
Нашли отклонения: не рекомендуют пить воду из крана в поселке под Харьковом

Во время проверки системы централизованного водоснабжения в поселке Покотиловка обнаружили отклонения от нормативных требований к качеству питьевой воды, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«Нарушения подтвердили результаты лабораторных исследований отобранных проб. Для устранения недостатков специалисты предоставили предприятию, обеспечивающему централизованное водоснабжение населенного пункта, обязательные для выполнения предписания», — говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе предостерегают: до восстановления безопасного качества воды ее использование для питья, приготовления пищи и мытья посуды может представлять риск для здоровья.

Жителям Покотиловки рекомендуют:

  • не употреблять воду из централизованного водоснабжения без предварительного кипячения (кипятить не менее 3–5 минут после закипания);
  • для питья и приготовления пищи использовать бутылированную воду или другие гарантированно безопасные источники;
  • не использовать некипяченую воду для мытья овощей, фруктов, посуды и приготовления детского питания;
  • для чистки зубов и умывания использовать только кипяченую или бутылированную воду;
  • особое внимание уделить детям, пожилым людям и лицам с пониженным иммунитетом, которые наиболее чувствительны к возможным инфекционным заболеваниям.

«Если после употребления воды появились тошнота, рвота, диарея, повышенная температура тела или другие симптомы кишечной инфекции, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», — отметили специалисты.

О результатах повторных лабораторных исследований и восстановлении безопасного качества питьевой воды обещают проинформировать дополнительно.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время проверки системы централизованного водоснабжения в поселке Покотиловка обнаружили отклонения от нормативных требований к качеству питьевой воды".