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В мэрии показали, на каком этапе восстановления дома на Ахиезеров в Харькове

Общество 14:14   03.08.2026
Виктория Яковенко
В мэрии показали, на каком этапе восстановления дома на Ахиезеров в Харькове Фото: Харьковский горсовет

На улице Ахиезеров восстанавливают жилой дом, поврежденный в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, строители уже восстановили перекрытия, стены и лестницы на трех этажах.

«Сейчас специалисты отстраивают и штукатурят перегородки и вентиляционные шахты, утепляют и окрашивают фасад, монтируют окна, а также выполняют подготовительные работы по устройству стропильной системы крыши», — рассказали в мэрии.

Следующими этапами станут утепление чердака, монтаж инженерных сетей и другие восстановительные работы.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, ранее в пресс-службе мэрии проинформировали о темпах восстановления многоэтажки на улице Мироносицкой, который был поврежден в результате российских обстрелов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 14:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Ахиезеров восстанавливают жилой дом, поврежденный в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.".