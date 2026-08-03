В мэрии показали, на каком этапе восстановления дома на Ахиезеров в Харькове

На улице Ахиезеров восстанавливают жилой дом, поврежденный в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, строители уже восстановили перекрытия, стены и лестницы на трех этажах.

«Сейчас специалисты отстраивают и штукатурят перегородки и вентиляционные шахты, утепляют и окрашивают фасад, монтируют окна, а также выполняют подготовительные работы по устройству стропильной системы крыши», — рассказали в мэрии.

Следующими этапами станут утепление чердака, монтаж инженерных сетей и другие восстановительные работы.

Напомним, ранее в пресс-службе мэрии проинформировали о темпах восстановления многоэтажки на улице Мироносицкой, который был поврежден в результате российских обстрелов.