У мерії показали, на якому етапі відновлення будинку на Ахієзерів у Харкові

На вулиці Ахієзерів відновлюють житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Як зазначили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, будівельники вже відновили перекриття, стіни та сходові марші на трьох поверхах.

«Зараз фахівці відбудовують і штукатурять перегородки та вентиляційні шахти, утеплюють і фарбують фасад, монтують вікна, а також виконують підготовчі роботи до влаштування кроквяної системи даху», – розповіли у мерії.

Наступними етапами стануть утеплення горища, монтаж інженерних мереж та інші відновлювальні роботи.

Нагадаємо, раніше у пресслужбі мерії поінформували про темпи відновлення багатоповерхівки на вулиці Мироносицькій, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.