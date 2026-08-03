У мерії показали, на якому етапі відновлення будинку на Ахієзерів у Харкові
На вулиці Ахієзерів відновлюють житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Як зазначили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, будівельники вже відновили перекриття, стіни та сходові марші на трьох поверхах.
«Зараз фахівці відбудовують і штукатурять перегородки та вентиляційні шахти, утеплюють і фарбують фасад, монтують вікна, а також виконують підготовчі роботи до влаштування кроквяної системи даху», – розповіли у мерії.
Наступними етапами стануть утеплення горища, монтаж інженерних мереж та інші відновлювальні роботи.
Нагадаємо, раніше у пресслужбі мерії поінформували про темпи відновлення багатоповерхівки на вулиці Мироносицькій, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.