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У мерії показали, на якому етапі відновлення будинку на Ахієзерів у Харкові

Суспільство 14:14   03.08.2026
Вікторія Яковенко
У мерії показали, на якому етапі відновлення будинку на Ахієзерів у Харкові Фото: Харківська міськрада

На вулиці Ахієзерів відновлюють житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Як зазначили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, будівельники вже відновили перекриття, стіни та сходові марші на трьох поверхах.

«Зараз фахівці відбудовують і штукатурять перегородки та вентиляційні шахти, утеплюють і фарбують фасад, монтують вікна, а також виконують підготовчі роботи до влаштування кроквяної системи даху», – розповіли у мерії.

Наступними етапами стануть утеплення горища, монтаж інженерних мереж та інші відновлювальні роботи.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, раніше у пресслужбі мерії поінформували про темпи відновлення багатоповерхівки на вулиці Мироносицькій, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 14:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Ахієзерів відновлюють житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.".