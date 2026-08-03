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Били FPV, “шахеди”, “молнии” і “ланцет”: Терехов про тиждень у Харкові

Події 15:08   03.08.2026
Вікторія Яковенко
Били FPV, “шахеди”, “молнии” і “ланцет”: Терехов про тиждень у Харкові Фото: Ігор Терехов

За минулі сім днів армія РФ завдала 25 ударів по Харкову. Вісім атак FPV-дронами, вісім – «шахедами», п’ять – реактивними «шахедами», три – «молниями» та одна – «ланцетом», повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворог бив по житлових будинках, автомобілях, АЗС і СТО, цивільних підприємствах, виробничих та складських приміщеннях, об’єктах інфраструктури. Значні пожежі виникли на території видавництва «Ранок» і у складських приміщеннях одного з мережевих супермаркетів», – зазначив міський голова.

Влучання зафіксовані в Індустріальному, Салтівському, Київському, Шевченківському, Немишлянському, Слобідському, Новобаварському районах.

За тиждень постраждали 22 людини, серед них – двоє дітей. Загиблих немає.

«Всі ми бачимо, куди ворог спрямовує атаки: проти бізнесу, логістики, енергетики, домівок містян. Але після кожного влучання наші рятувальники, медики й комунальні служби одразу стають до роботи», – підкреслив Терехов.

Повітряні тривоги в Харкові за цей період тривали майже на 32 години, або на 21%, менше, ніж в області.

«Та коротша тривога не означає меншої небезпеки. FPV-дрони й «молнии» можуть з’являтися дуже швидко, а передбачити місце наступного удару неможливо. Тому вкотре прошу не ігнорувати сигнали тривоги!», – звернувся мер.

Читайте також: FPV-дрони у липні стали головним інструментом терору проти Харкова – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 15:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулі сім днів армія РФ завдала 25 ударів по Харкову.".