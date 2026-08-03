Понад вісім мільйонів книжок знищено в Харкові через удар РФ 1 серпня

1 серпня росіяни атакували «шахедами» логістичний центр «RNK-Ranok» в Харкові та дистрибуційний центр КнигоЛенд. У компанії вже підрахували збитки та назвали це найбільшою втратою книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни.

«У вогні знищено понад 8 мільйонів книжок, серед яких — підручники для дітей. Пожежа триває. Ворог намагається випалити нашу освіту й культуру, але ми відмовляємося віддавати наше майбутнє. Ми втратили колосально багато, але маємо відбудувати все, щоб книжки знову потрапили до тих, хто на них чекає», – зазначає видавництво «Ранок».

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, Харків атакував реактивний “шахед”. «Приліт» зафіксували у Шевченківському районі, уточнив мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: внаслідок влучення загорівся склад.

Як виявилося, росіяни вдарили “шахедом” по складу видавництва “Ранок”, про це повідомили у пресслужбі компанії. Масштабна пожежа охопила десять тисяч квадратних метрів, є постраждалі, але обійшлося без загиблих. У повідомленні також зазначили: на складі зберігалися тисячі книг, тож відправлення раніше зроблених замовлень тимчасово зупинили.