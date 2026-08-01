Харків атакував реактивний “Шахед” у суботу вранці

У суботу, 1 серпня, Харків атакував реактивний “Шахед”. “Приліт” зафіксували у Шевченківському районі, уточнив мер Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: внаслідок влучання загорівся склад. Інформації про постраждалих наразі немає.

Станом на 11:20 тривога у Харкові триває. Інформації про цілі на місто немає, проте повідомляють про пуски крилатих ракет Х-22. “Червона” – більша частина України.

31 липня, починаючи з 20:00, Харків перебував під постійною атакою дронів. Спочатку моніторингові канали повідомляли про прольоти FPV. Близько 22:30 з’явилися «Шахеди». Відомо про «прильоти» у Немишлянському, Салтівському та Київському районах. У Немишлянському поранені три жінки. У Салтівському – безпілотник влучив у дах багатоповерхового будинку, в Київському – по гаражному кооперативу. У цих випадках обійшлося без постраждалих. Ще кілька вибухів у місті прогриміли після 22:30. Перед цим мешканців попереджали про загрозу “шахедів”. О 23:15 мер Ігор Терехов написав про “приліт” БпЛА по АЗС у Шевченківському районі.