Live

У чоловіка вкрали гроші, отримані в якості допомоги за загибель сина

Події 12:45   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У чоловіка вкрали гроші, отримані в якості допомоги за загибель сина

Про подію, що сталася у селі Високопілля на Богодухівщині, розповіли у Харківській облпрокуратурі. За даними слідства, 19-річна дівчина вкрала у батька загиблого українського воїна понад 50 тисяч гривень. Ці гроші він отримав від держави як допомогу після загибелі сина. 

У прокуратурі встановили: підозрювана приходила до потерпілого додому, щоб допомагати із прибиранням та іншими побутовими справами. Одного дня дівчина таємно отримала реквізити банківської картки чоловіка та прив’язала її до свого електронного гаманця.

Отримавши повний доступ до рахунку потерпілого, де той зберігав виплати за полеглого сина, вирішила влаштувати шопінг: спочатку придбала товари на одному з маркетплейсів, а потім замовила в інтернет-магазині ноутбук. Згодом фігурантка збагатилась й готівкою. Під час одного з візитів вона непомітно витягла з рюкзака чоловіка 300 доларів США”, – пишуть правоохоронці.

За цей час, зазначили у прокуратурі, підозрювана встигла вкрасти у чоловіка понад 50 тисяч гривень.

Отримавши повний доступ до рахунку потерпілого, де той зберігав виплати за полеглого сина, вирішила влаштувати шопінг: спочатку придбала товари на одному з маркетплейсів, а потім замовила в інтернет-магазині ноутбук. Згодом фігурантка збагатилась й готівкою. Під час одного з візитів вона непомітно витягла з рюкзака чоловіка 300 доларів США”, – додали в повідомленні.

Читайте також: Харків атакував реактивний «Шахед» у суботу вранці

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова — головне 1 серпня: масований обстріл, “приліт” у місті
Новини Харкова — головне 1 серпня: масований обстріл, “приліт” у місті
01.08.2026, 12:55
Харків атакував реактивний “Шахед” у суботу вранці
Харків атакував реактивний “Шахед” у суботу вранці
01.08.2026, 11:20
FPV-дрон по “швидкій” у Золочеві випустили вранці росіяни
FPV-дрон по “швидкій” у Золочеві випустили вранці росіяни
01.08.2026, 10:59
Баллістикою атакував ворог вночі Київ: дев’ять загиблих, десятки постраждалих
Баллістикою атакував ворог вночі Київ: дев’ять загиблих, десятки постраждалих
01.08.2026, 07:45
Рятувальники показали, по якій заправці вдарили напередодні ввечері росіяни
Рятувальники показали, по якій заправці вдарили напередодні ввечері росіяни
01.08.2026, 09:56
Сьогодні 1 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 серпня 2026: яке свято та день в історії
01.08.2026, 06:00

Новини за темою:

01.08.2026
Синєгубов: за добу на Харківщині шість постраждалих
01.08.2026
ДСНС: FPV атакував у Харкові АЗС, пожежі після ударів вирували і в області
01.08.2026
Росіяни намагалися прорватися на Харківщині 17 разів, усі атаки на півночі
31.07.2026
Нападав на жінок на городах та вулицях Лозової: суд виніс вирок рецидивісту
31.07.2026
Інвалідність за $20 000: на Харківщині затримали “помічника ухилянтів”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У чоловіка вкрали гроші, отримані в якості допомоги за загибель сина», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 12:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ці гроші він отримав від держави як допомогу після загибелі сина. ".