У чоловіка вкрали гроші, отримані в якості допомоги за загибель сина

Про подію, що сталася у селі Високопілля на Богодухівщині, розповіли у Харківській облпрокуратурі. За даними слідства, 19-річна дівчина вкрала у батька загиблого українського воїна понад 50 тисяч гривень. Ці гроші він отримав від держави як допомогу після загибелі сина.

У прокуратурі встановили: підозрювана приходила до потерпілого додому, щоб допомагати із прибиранням та іншими побутовими справами. Одного дня дівчина таємно отримала реквізити банківської картки чоловіка та прив’язала її до свого електронного гаманця.

“Отримавши повний доступ до рахунку потерпілого, де той зберігав виплати за полеглого сина, вирішила влаштувати шопінг: спочатку придбала товари на одному з маркетплейсів, а потім замовила в інтернет-магазині ноутбук. Згодом фігурантка збагатилась й готівкою. Під час одного з візитів вона непомітно витягла з рюкзака чоловіка 300 доларів США”, – пишуть правоохоронці.

За цей час, зазначили у прокуратурі, підозрювана встигла вкрасти у чоловіка понад 50 тисяч гривень.

“Отримавши повний доступ до рахунку потерпілого, де той зберігав виплати за полеглого сина, вирішила влаштувати шопінг: спочатку придбала товари на одному з маркетплейсів, а потім замовила в інтернет-магазині ноутбук. Згодом фігурантка збагатилась й готівкою. Під час одного з візитів вона непомітно витягла з рюкзака чоловіка 300 доларів США”, – додали в повідомленні.